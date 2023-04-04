04 Nisan 2023, Salı
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14 Mayıs seçiminde merak edilenler
Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. 14 Mayıs seçimleri birçok ilke sahne olacak. Değişen seçim yasası ilk kez uygulanacak. Seçim barajı yüzde 7 olacak. Seçim yasasında ittifak yapan partiler açısından kritik değişiklikler var. Peki, depremlerden etkilenen 11 ilde oy verme işlemi nasıl yapılacak? Oy pusulası nasıl olacak? Milletvekili listeleri ne zaman teslim edilecek? Merak edilen sorular ve yanıtları için A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.