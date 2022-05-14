14 Mayıs 2022 hava durumu! Meteoroloji o bölgeleri son dakika uyardı! Kuvvetli yağış ve toz fırtınası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; hafta sonu Ege ile Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde yağış görülecek. Yağışların iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımının etkisini gösterecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...