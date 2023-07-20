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14. katta ölüm-kalım savaşı! İşçiler ölümle burun buruna geldi

A Haber
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Giriş: 20.07.2023 10:08
İşçiler, İstanbul Eyüpsultan'da 32 katlı bir binanın dış cephesinde çalışma yapıyordu. Aniden iskele koptu ve 14'üncü katta mahsur kaldılar. Metrelerce yükseklikteki sepetin içinde ölüm kalım savaşı veren işçiler o anları kayda da aldı. Sağ salim kurtarıldılar ama bu aslında birçok inşaatta genel bir sorun bir ihmaldi. A Haber ekipleri İstanbul'da 'iş güvenliği' konusunun fotoğrafını çekti.
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14. katta ölüm-kalım savaşı!
14. katta ölüm-kalım savaşı!
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