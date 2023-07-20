14. katta ölüm-kalım savaşı! İşçiler ölümle burun buruna geldi

İşçiler, İstanbul Eyüpsultan'da 32 katlı bir binanın dış cephesinde çalışma yapıyordu. Aniden iskele koptu ve 14'üncü katta mahsur kaldılar. Metrelerce yükseklikteki sepetin içinde ölüm kalım savaşı veren işçiler o anları kayda da aldı. Sağ salim kurtarıldılar ama bu aslında birçok inşaatta genel bir sorun bir ihmaldi. A Haber ekipleri İstanbul'da 'iş güvenliği' konusunun fotoğrafını çekti.

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