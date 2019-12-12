12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

14 katlı apartmanın terasından düşen hakim hayatını kaybetti

Sivas​'ta, ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşen Bursa İdari Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nuri K. (27), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Mustafa Nuri K.'nin yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki 14 katlı apartmanda meydana geldi.

İzinli olarak geldiği Sivas'ta ailesinin oturduğu apartmanın terasına çıkan Bursa İdare Mahkemesi Üyesi hakim Mustafa Nur K., yaklaşık 30 metre yükseklikten bilinmeyen nedenle düştü. Mustafa Nuri K.'yi yerde hareketsiz kanlar içinde gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansa alınan ağır yaralı Mustafa Nuri K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Mustafa Nuri K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Nuri K.'nin yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, olayda intihar şüphesi araştırılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Terastan düşen hakim hayatını kaybetti
Terastan düşen hakim hayatını kaybetti
İşte nezle ve gripten korunmanın yolu
İşte nezle ve gripten korunmanın yolu
Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoför A Haber'de
Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoför A Haber'de
Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an!
Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an!
Uzman isim uyardı Enerji içeceklerinde...
Uzman isim uyardı "Enerji içeceklerinde..."
Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş
Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş
Hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'
Hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Umut Bilgi'nin annesi konuştu
Umut Bilgi'nin annesi konuştu
İstanbul'da yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi
İstanbul'da yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi
Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
Diyarbakır'da bir çocuk şırıngalı çikolatadan öldü
Diyarbakır'da bir çocuk şırıngalı çikolatadan öldü
Daha Fazla Video Göster