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14 il için turuncu ve sarı kod uyarısı! Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 10:03
Meteoroloji İstanbul dahil 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Detayları A haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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