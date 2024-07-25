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14 il için sarı kodlu uyarı

14 il için sarı kodlu uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 09:09
Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da yaz yağmuru kendisini gösterdi. Bu akşam ve cumadan itibaren kent genelinde sağanak yağışların etkisini göstermesi bekleniyor.
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14 il için sarı kodlu uyarı
14 il için sarı kodlu uyarı
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