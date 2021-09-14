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Videolar Yaşam Videoları 14 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

14 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

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Giriş: 14.09.2021 10:22
Bugün hava nasıl olacak? 14 Eylül 2021 Salı günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 14 Eylül 2021 Salı hava durumu tahminleri...
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