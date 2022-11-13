14 Kasım 2022, Pazartesi
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14 dakikada 66 bıçak darbesi! Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar: Rakıyı üzerlerine döküp…
Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i çiftlik evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianameye göre, Şerif Eker Arıkan'a 12'si öldürücü toplam 47, Eker'e ise 27'si öldürücü toplam 66 bıçak darbesi vurup, dolaptaki rakıyı üzerlerine döküp fırını ateşe verdi.