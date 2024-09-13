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14 arkeolojik ve etnografik eseri Türkiye’ye geri kazandırıldı

14 arkeolojik ve etnografik eseri Türkiye’ye geri kazandırıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 16:51
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan 14 arkeolojik ve etnografik eseri daha Türkiye’ye geri kazandırdı.
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