14 arkeolojik ve etnografik eseri Türkiye’ye geri kazandırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan 14 arkeolojik ve etnografik eseri daha Türkiye’ye geri kazandırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN