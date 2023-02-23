138 saat sonra kurtulan İkranur ile madenci arasında ağlatan diyalog

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkazdan 138 saat sonra 13 yaşındaki İkranur Arslan'ı çıkaran maden işçisi Ramazan Gök, o anları anlattı. Gök, "Son yarım saatinde kurtarılacağını anlayınca çok rahattı. 'Gözlüğüm kayboldu, gözlük alır mısın' diye sordu" dedi.