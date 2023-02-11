11 Şubat 2023, Cumartesi
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133. saatte kurtarılan Tuğçe: Anne ve babam yaşıyor
Kahramanmaraş’ta depremin 133. saatinde enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Tuğçe anne ve babasının yaşadığını söyledi. Ekipler Tuğçe’nin anne ve babası için seferber oldu. Enkazda Tuğçe’nin yanında olan kurtarma görevlisi Tuğçe’nin kitabını aldıklarını ve ondan hatıra olarak saklayacaklarını söyledi.