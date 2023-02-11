130 saat sonra ailesiyle enkazdan çıkartıldı! Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum

Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin ardından Gaziantep Nurdağı’nda 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan’ın 112 ambulansında kendisine oksijen verip müdahale eden sağlık görevlilerine, "Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatısz ediyorum" sözleri herkesi duygulandırdı. O anlar 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da meydana gelen maden faciasından kurtarıldıktan sonra "Çizmelerimi çıkarayım mı sedye kirlenmesin" sözleriyle bütün Türkiye'yi ağlatan maden işçisi Murat Yalçın’ı akıllara getirdi.