11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 130 saat sonra ailesiyle enkazdan çıkartıldı! Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum

130 saat sonra ailesiyle enkazdan çıkartıldı! Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2023 20:40
Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin ardından Gaziantep Nurdağı’nda 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan’ın 112 ambulansında kendisine oksijen verip müdahale eden sağlık görevlilerine, "Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatısz ediyorum" sözleri herkesi duygulandırdı. O anlar 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da meydana gelen maden faciasından kurtarıldıktan sonra "Çizmelerimi çıkarayım mı sedye kirlenmesin" sözleriyle bütün Türkiye'yi ağlatan maden işçisi Murat Yalçın’ı akıllara getirdi.
Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum
Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum
136. saate 3 mucize birden!
136. saate 3 mucize birden!
135 saat sonra gelen mucize Hedil
135 saat sonra gelen mucize Hedil
134. saate Muhammed de kurtuldu
134. saate Muhammed de kurtuldu
Felaket göz göre göre gelmiş!
Felaket göz göre göre gelmiş!
Melisa’nın montu Vali Aydoğdu’ya emanet
Melisa'nın montu Vali Aydoğdu'ya emanet
Genç yaşta ölmek istemiyorum
"Genç yaşta ölmek istemiyorum"
Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu
Sinan Akçıl’dan yürek ısıtan görüntü! Depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu
Tuğçe 133. saatte kurtarıldı!
Tuğçe 133. saatte kurtarıldı!
133. saatte mucize! İşte Melissa Ülkü
133. saatte mucize! İşte Melissa Ülkü
Bir sürü sarı kola istiyorum
Bir sürü sarı kola istiyorum
Erdoğan’dan gönüllü çalışanlara teşekkür
Erdoğan'dan gönüllü çalışanlara teşekkür
Daha Fazla Video Göster