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13 yıllık intikamda cinayete kurban giden gencin babası konuştu

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Giriş: 06.04.2024 14:01
Konya’da 14 yıl önce karıştığı bir kavga sonrası aralarında husumet bulunan oto tamircisi Mehmet Yıldız’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. Olayda hayatını kaybeden gencin babası, “Ben onlar için gerekli her şeyi yaptım ama onlar benim çocuğumu benden koparıp aldılar” dedi.
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