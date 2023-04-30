30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 13 yaşındaki çocuk kontrolden çıkan otobüsü durdurdu! 66 arkadaşını böyle kurtardı

13 yaşındaki çocuk kontrolden çıkan otobüsü durdurdu! 66 arkadaşını böyle kurtardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2023 08:28
ABD'de seyir halindeki okul otobüsünün şoförü direksiyon başında bayıldı. 13 yaşındaki öğrenci ise otobüsü güvenli bir yere çekip durdurdu, 66 öğrencinin hayatını kurtardı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
13 yaşında kahraman oldu
13 yaşında kahraman oldu
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
O ilimizde kar sürprizi
O ilimizde kar sürprizi
Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu alarm!
Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu alarm!
Kırklareli’nde fabrikadaki yangın söndürüldü
Kırklareli'nde fabrikadaki yangın söndürüldü
Annesini canice katletmişti! Beraatini talep etti
Annesini canice katletmişti! Beraatini talep etti
Senaryoları aratmayan olay!
Senaryoları aratmayan olay!
Yatak odasında 10 dakikada infaz!
Yatak odasında 10 dakikada infaz!
Kuzey Ege’de ilk kez görüntülendi!
Kuzey Ege'de ilk kez görüntülendi!
Faciayı o körükledi!
Faciayı o körükledi!
İspanyol turist ortalığı birbirine kattı
İspanyol turist ortalığı birbirine kattı
Gerrard ve Cafu İstanbul’da
Gerrard ve Cafu İstanbul’da
Daha Fazla Video Göster