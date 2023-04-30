13 yaşındaki çocuk kontrolden çıkan otobüsü durdurdu! 66 arkadaşını böyle kurtardı

ABD'de seyir halindeki okul otobüsünün şoförü direksiyon başında bayıldı. 13 yaşındaki öğrenci ise otobüsü güvenli bir yere çekip durdurdu, 66 öğrencinin hayatını kurtardı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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