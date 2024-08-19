19 Ağustos 2024, Pazartesi
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13 yaşındaki Beren Su Bolat’ın ölümünde ihmal! Arkadaşıyla asansörde mahsur kalmıştı
13 yaşında asansörde kurtarılmayı beklerken boşluğa düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Su Bolat ile ilgili yeni bir gelişme var. Beren'in ölümüne ilişkin 3 itfaiye görevlisi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. İtfaiye görevlilerinin yargılanmasına başlanılması için valilik izni bekleniyordu. O izin Ankara Valiliği'nden geldi.