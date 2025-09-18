18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 13:17
Ankara'da 13. kattaki yangın merdiveninin penceresinden düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Türkiye onu konuşuyor! Kuryenin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye onu konuşuyor! Kuryenin ifadesi ortaya çıktı
13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Peynir-ekmek gibi satılıyor!
Peynir-ekmek gibi satılıyor!
Gizemli yangınların sırrı ne?
Gizemli yangınların sırrı ne?
Ambulans geliyor radyonuz uyarıyor
Ambulans geliyor radyonuz uyarıyor
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı!
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı!
2 ülke arasında ortak savunma anlaşması!
2 ülke arasında ortak savunma anlaşması!
Eksik gramajlı altın nasıl anlaşılır?
Eksik gramajlı altın nasıl anlaşılır?
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Ortaokul ve liselerde dijital envanter dönemi!
Ortaokul ve liselerde dijital envanter dönemi!
Deprem sonrası Sındırgı’da inşa çalışmaları
Deprem sonrası Sındırgı'da inşa çalışmaları
Trabzon’da alevlerle mücadele
Trabzon'da alevlerle mücadele
Daha Fazla Video Göster