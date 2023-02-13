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13 katlı rezidans nasıl çöktü? Çökme nedeni zemin mi?

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 10:49
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay İskenderun'da yıkılan ve onlarca vatandaşa mezar olan rezidansı ATV Haber muhabiri Özlem Aktay görüntüledi. Peki 13 katlı rezidans nasıl çöktü? Çökme nedeni zemin mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk değerlendirdi.
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