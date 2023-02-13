13 Şubat 2023, Pazartesi
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13 katlı rezidans nasıl çöktü? Çökme nedeni zemin mi?
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay İskenderun'da yıkılan ve onlarca vatandaşa mezar olan rezidansı ATV Haber muhabiri Özlem Aktay görüntüledi. Peki 13 katlı rezidans nasıl çöktü? Çökme nedeni zemin mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk değerlendirdi.