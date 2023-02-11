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129 saat sonra 5 mucize birden! Hayat kurtaran kahramanlar A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 11.02.2023 14:18
Kahramanmaraş merkezli depremden büyük hasar alan Gaziantep’te arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nurdağı’nda 7 kişiye ulaşıldı,  anne-baba, 2 kız çocuk ve 1 erkek çocuk çıkarıldı. Hayat kurtaran kahramanlar A Haber mikrofonlarına, “Burada çok yoğun bir çalışma yaptık. Yan taraftaki evde 3 tane vatandaşımızın cansız bedenini çıkardık. Ona çok üzüldük. Bu noktadan sesler gelince hemen buraya koştuk. İçeride 5 kişi tespit edildi. Sese göre harekete geçtik ve tek tek hepsini çıkardık. İçeriden anne-baba, 2 kız çocuk ve 1 erkek çocuk çıkardık. İçeride bir bebek ve bir kişi olduğu bilgisi var, onlar için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.
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