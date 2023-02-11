11 Şubat 2023, Cumartesi
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125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Kurtarma sevincini madenciler birbirine sarılarak yaşadı
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi 7 katlı binanın enkazında gelen ses üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda Sadık Tunç'a ulaştı. Tunç'un yakınları ve vatandaşlar ise tekbir getirerek sağ kurtarılan Sadık Tunç'u ambulansa taşıdı.