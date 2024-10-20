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120 kişilik ekiple 30'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar

120 kişilik ekiple 30'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 11:57
Sakarya'da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon fabrikası, 120 kişilik ekibiyle 30'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını belirten firmanın kurucu ortağı Mustafa Toprakçeken, “120 kişilik ekibimizle 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmanın gururunu yaşıyoruz. Firmamızın, ihracattaki başarısı tesadüf değildir” dedi.
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