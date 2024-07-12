12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

12 yıldır aranan şahıs saklandığı evde gardıropta yakalandı!

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2024 16:37
Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evdeki gardıropta yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü Emniyet’teki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
12 yıldır aranıyordu! Gardıropta yakalandı!
12 yıldır aranıyordu! Gardıropta yakalandı!
Lavların arasından çıkan doğal kaynak suyu!
Lavların arasından çıkan doğal kaynak suyu!
Navigasyonu karıştırdı merdivende kaldı
Navigasyonu karıştırdı merdivende kaldı
Gök gürültüsünden korkup öldü!
Gök gürültüsünden korkup öldü!
Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te!
Başıboş köpek düzenlemesi Meclis'te!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Piste çıkan boğaları para yağmuruna tuttular
Piste çıkan boğaları para yağmuruna tuttular
Bahçelievler’de tahliye edilen bina havadan görüntülendi
Bahçelievler'de tahliye edilen bina havadan görüntülendi
Aç kalan yavru ayı Uzungöl’e indi, turistler sıraya girdi
Aç kalan yavru ayı Uzungöl’e indi, turistler sıraya girdi
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi
Aynı gün Kıbrıs’ta olacaklar!
Aynı gün Kıbrıs'ta olacaklar!
Cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu
Cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu
Daha Fazla Video Göster