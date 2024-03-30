30 Mart 2024, Cumartesi
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12 yaşındaki kızı taciz etmişti! İğrenç olayın detaylar mesajlarda
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kızı İ.N.'yi taciz ettiği iddia edilen 49 yaşındaki Tahir Acı tutuklandı. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylar ortaya çıkarken, İ.N.'nin arkadaşına gönderdiği mesajlar, iğrenç olayı gözler önüne serdi.