12 yaşındaki kahraman! Heimlich manevrasıyla sınıf arkadaşını kurtardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 12 yaşındaki Efe Kaan Erim, hayat kurtaran bir refleks gösterdi. Okul arasında cips yerken boğazına parça kaçan sınıf arkadaşını fark eden küçük kahraman, hiç düşünmeden Heimlich manevrası yaptı. O anlarda saniyelerle yarışan Efe Kaan, öğrendiği ilkyardım bilgisi sayesinde arkadaşının hayatını kurtardı. “Heimlich manevrasını öğretmenlerimden öğrendim” diyen Efe Kaan, herkesin takdirini topladı.

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