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12 yaşındaki kahraman! Heimlich manevrasıyla sınıf arkadaşını kurtardı

12 yaşındaki kahraman! Heimlich manevrasıyla sınıf arkadaşını kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 23:34
Antalya’nın Alanya ilçesinde, 12 yaşındaki Efe Kaan Erim, hayat kurtaran bir refleks gösterdi. Okul arasında cips yerken boğazına parça kaçan sınıf arkadaşını fark eden küçük kahraman, hiç düşünmeden Heimlich manevrası yaptı. O anlarda saniyelerle yarışan Efe Kaan, öğrendiği ilkyardım bilgisi sayesinde arkadaşının hayatını kurtardı. “Heimlich manevrasını öğretmenlerimden öğrendim” diyen Efe Kaan, herkesin takdirini topladı.
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12 yaşındaki kahraman! Heimlich manevrasıyla sınıf arkadaşını kurtardı
Heimlich manevrasıyla sınıf arkadaşını kurtardı
Heimlich manevrasıyla sınıf arkadaşını kurtardı
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