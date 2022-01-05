05 Ocak 2022, Çarşamba
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12 yaşındaki Enes 10 köpeğin saldırısına uğradı! 9 operasyon geçirdi
Yaklaşık bir ay önce 12 yaşındaki Enes, okul dönüşü 10 köpeğin saldırısına uğramış, ağır yaralanmıştı. Bugüne kadar 9 operasyon geçiren Enes'in önünde 6-7 operasyon daha var. Ne yazık ki doktorlar, tüm operasyonlara rağmen Enes'te kalıcı bir hasar oluşabileceğini söylüyor.