12 yaşındaki Enes 10 köpeğin saldırısına uğradı! 9 operasyon geçirdi

Yaklaşık bir ay önce 12 yaşındaki Enes, okul dönüşü 10 köpeğin saldırısına uğramış, ağır yaralanmıştı. Bugüne kadar 9 operasyon geçiren Enes'in önünde 6-7 operasyon daha var. Ne yazık ki doktorlar, tüm operasyonlara rağmen Enes'te kalıcı bir hasar oluşabileceğini söylüyor.

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