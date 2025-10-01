12 göçmeni 27 bin TL’ye taşırken yakalanan insan taciri tutuklandı

Hatay’da 12 yabancı uyruklu şahsı 27 bin TL karşılığında aracında taşıyan göçmen kaçakçısı, mahkemece tutuklandı. Araç şoförünün üzerinden çıkan 27 bin TL paraya suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilerek el konuldu.

