12 eş... 102 çocuk... 568 torun... Ugandalı çiftçinin geniş ailesi toplam 682 kişi

Bugüne kadar sakin bir hayat yaşayan 67 yaşındaki Musa Hasahya, çocuklarına bakamadığı için devlete başvurmasıyla uluslararası basının ilgi odağı oldu. Çünkü Hasahya'nın tam 12 eşi, 102 çocuğu ve 568 torunu bulunuyor.

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