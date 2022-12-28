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12 eş... 102 çocuk... 568 torun... Ugandalı çiftçinin geniş ailesi toplam 682 kişi

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Giriş: 28.12.2022 14:02
Bugüne kadar sakin bir hayat yaşayan 67 yaşındaki Musa Hasahya, çocuklarına bakamadığı için devlete başvurmasıyla uluslararası basının ilgi odağı oldu. Çünkü Hasahya'nın tam 12 eşi, 102 çocuğu ve 568 torunu bulunuyor.
12 eş... 102 çocuk... 568 torun... 12 EŞ... 102 ÇOCUK... 568 TORUN...

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12 eş... 102 çocuk... 568 torun...
12 eş... 102 çocuk... 568 torun...
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