20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 12 bin sağlık personeli alınacak? Şartlar neler? Hangi mesleklerde alım yapılacak? İşte detaylar

12 bin sağlık personeli alınacak? Şartlar neler? Hangi mesleklerde alım yapılacak? İşte detaylar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2020 11:07
Güncelleme:20.11.2020 11:07
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bakan Koca'nın müjdesini verdiği 12 bin sağlık çalışanı alımının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. İlanın kasım ayının ilk haftası yayımlanacağı duyurulsa da, ilanın henüz yayımlanmaması adaylarda heyecanı daha da artırdı. Bakan Koca'dan alımlar konusunda yeni bir açıklama geldi. Peki, 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2.864 sağlık teknisyeni alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bakan Koca'nın müjdesini verdiği 12 bin sağlık çalışanı alımının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. İlanın kasım ayının ilk haftası yayımlanacağı duyurulsa da, ilanın henüz yayımlanmaması adaylarda heyecanı daha da artırdı. Bakan Koca'dan alımlar konusunda yeni bir açıklama geldi. Peki, 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2.864 sağlık teknisyeni alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son dakika! ÖSYM 7 bin hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni başvuru tarihi ne zaman? SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! ÖSYM 7 BİN HEMŞİRE, EBE VE SAĞLIK TEKNİSYENİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

12 bin personel alınacak
12 bin personel alınacak
Restoranda dehşet anları
Restoranda dehşet anları
Beyaz gelinliği giydi
Beyaz gelinliği giydi
Kıyafetleriyle atladı! Böyle kurtardı
Kıyafetleriyle atladı! Böyle kurtardı
Esrarengiz olay! Görenler şoke oldu
Esrarengiz olay! Görenler şoke oldu
Bakın neden maske takmıyormuş? Şoke eden yanıtlar
Bakın neden maske takmıyormuş? Şoke eden yanıtlar
Filyasyon ekibi uyardı! Bakın en çok hangi hata yapılıyor
Filyasyon ekibi uyardı! Bakın en çok hangi hata yapılıyor
Gözlerinizde kızarıklık varsa dikkat
Gözlerinizde kızarıklık varsa dikkat
Türk bilim insanı açıkladı: Aşıların uygulanmaya başlaması...
Türk bilim insanı açıkladı: "Aşıların uygulanmaya başlaması..."
Sağlık Bakanı Koca'dan 'zorunlu tedbir' uyarı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'zorunlu tedbir' uyarı
İki bacağı kesilen yavru köpeğe işkence...
İki bacağı kesilen yavru köpeğe işkence...
Kazı çalışmaları sırasında bulundu
Kazı çalışmaları sırasında bulundu
Daha Fazla Video Göster