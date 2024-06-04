12 bin litre mazot denize sızdı! Mazot tankeri yükleme sırasında denize düştü

Tekirdağ'da bir mazot firmasının limanda yükleme yaptığı gemi yan yattı. Yaklaşık 12 bin litre mazot denize sızdı. Olay sonrası sorumlu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

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