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12 balık türünde mikroplastik görüldü! Tehdit hangi boyutta? Canlı yayında anlattı
Karadeniz'de yapılan araştırmalarda 12 balık türünde mikroplastiklere rastlandı. Hem ekosisteme hem de insan sağlığına zarar veren bu mikroplastikler balıklarda nasıl ortaya çıkıyor? Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili bilgiler verdi.