119 saat sonra kurtarılan Hatice Yargıt enkaz altında ettiği duayı söyledi

Hatay merkezde 13 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından 119. saatte çıkarılan Hatice Yargıt enkaz altında ettiği duayı sağlık görevlisine anlattı. Hatice Yargıt, “Rabbim sen Hz. Yusuf’u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma.” dedim.

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