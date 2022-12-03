03 Aralık 2022, Cumartesi
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112'ye gelen ihbarların yüzde 67'si asılsız
Türkiye'deki 112 acil çağrı merkezleri son zamanlarda gelen asılsız ihbarlarla mücadele ediyor. Kimi ayağını sehpaya çarptığı için, kimi ise gideceği yere daha hızlı ulaşabilmek için 112'yi arıyor. Ekibimiz 112 personellerine mikrofon uzattı.