112 kaydı delil oldu tahliye edildi! O konuşmalar meşru müdafaa delil sayıldı

Kasten öldürme suçuyla, cinayetten yargılanan genç bir kadın, tam 14 ay sonra özgürlüğüne kavuştu.. O'na tahliye yolunu açan ise olay günü, 112 görevlisiyle yaptığı görüşmenin kaydı oldu.

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