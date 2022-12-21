21 Aralık 2022, Çarşamba
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112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını canından bezdirdi: 60 günde 22 bin 217 çağrı!
Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi’ni iki ayda 22 bin 217 defa arayarak hattı meşgul eden kadın, uzun süren çalışmanın sonunda yakayı ele verdi. Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, "Bu kişi 60 günde 22 bin 217 çağrı yapıyor. Yani günde ortalama 370 çağrı, her 4 dakikaya 1 çağrı demektir. Gece gündüz hiç durmaksızın, bazı günler 750-800 defa aradı." dedi.