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11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA
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Giriş: 22.07.2024 10:05
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'gece vakti silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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