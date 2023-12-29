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11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu! Babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu iddia ediliyor

İHA
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Giriş: 29.12.2023 22:36
Arnavutköy’de evde tek başına olan 11 yaşındaki bir çocuk, silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Çocuğun, olay anında evde olmayan babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu iddia edilirken, silah sahibi baba gözaltına alındı.
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