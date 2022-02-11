11 Şubat hava durumu | Meteorolojiden sıcaklık açıklaması! Bugün Hava nasıl olacak? 11 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

Şubat ayının ortasında milyonlarca vatandaş kar beklerken Meteoroloji'den gelen açıklamayla şaşkına döndü. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağı açıklandı. "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu tatilcileri memnun etti. Yurdun doğu için çığ uyarısı yapılırken, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve çevresinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. İşte hafta sonu hava durumu...