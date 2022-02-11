11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 11 Şubat hava durumu | Meteorolojiden sıcaklık açıklaması! Bugün Hava nasıl olacak? 11 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

11 Şubat hava durumu | Meteorolojiden sıcaklık açıklaması! Bugün Hava nasıl olacak? 11 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2022 11:46
Güncelleme:11.02.2022 11:46
Şubat ayının ortasında milyonlarca vatandaş kar beklerken Meteoroloji'den gelen açıklamayla şaşkına döndü. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağı açıklandı. "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu tatilcileri memnun etti. Yurdun doğu için çığ uyarısı yapılırken, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve çevresinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. İşte hafta sonu hava durumu...
İmamın ayakkabılarını çalan hırsız kamerada
İmamın ayakkabılarını çalan hırsız kamerada
11 Şubat hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
11 Şubat hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
Mikroplu su skandalı
Mikroplu su skandalı
Taksici ile yolcunun kavgası kamerada
Taksici ile yolcunun kavgası kamerada
Çamurdan Bugatti Veyron yaptı!
Çamurdan Bugatti Veyron yaptı!
Ters yönden gelen sürücü felaketi getirdi
Ters yönden gelen sürücü felaketi getirdi
Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdı
Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdı
İzmir’de tepki çeken kiralık ev ilanı!
İzmir'de tepki çeken kiralık ev ilanı!
Evde bisiklet faciası: 3 ölü
Evde bisiklet faciası: 3 ölü
Eve giremeyince çıldırdı
Eve giremeyince çıldırdı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti dehşet saçtı!
Direksiyon hakimiyetini kaybetti dehşet saçtı!
Silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
Silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
Daha Fazla Video Göster