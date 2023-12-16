11 seçmeli ders müfredata girdi

Ortaokul ve liselerde seçmeli dersler kapsamına 11 yeni ders eklendi. Teknolojiden sosyal yaşam kurallarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni derslerle hedef öğrencilere farklı beceriler kazandırmak. Peki bu yeni dersler neler? Öğrenciler yeni müfredatla ne zaman buluşacak?