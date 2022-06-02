02 Haziran 2022, Perşembe
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11 milyon dolarlık korkunç tuzak! Dolandırdığı kişi komalık oldu
Adana’da yaşanılan olay dehşete düşürdü. Nitelikli dolandırıcılar yakayı ele verdi. Evlilik aşamasında olduğu kişinin servetine konmak için içtiği ilaçların dozunu arttırarak zehirlemeye çalıştı. Nikah öncesi adam komaya girince foyaları ortaya çıktı.