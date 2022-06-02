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11 milyon dolarlık korkunç tuzak! Dolandırdığı kişi komalık oldu

İHA
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Giriş: 02.06.2022 13:19
Adana’da yaşanılan olay dehşete düşürdü. Nitelikli dolandırıcılar yakayı ele verdi. Evlilik aşamasında olduğu kişinin servetine konmak için içtiği ilaçların dozunu arttırarak zehirlemeye çalıştı. Nikah öncesi adam komaya girince foyaları ortaya çıktı.
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