11 Mayıs 2021 hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor

11 Mayıs 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Mayıs 2021 Salı hava durumu tahminleri...