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11 kişilik depremzede aile yaşadıklarını anlattı

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 14:04
Ceylan ailesi 11 ili vuran asrın felaketinde canlarını zor kurtaran ailelerden biri. Depremde evlerini kaybeden 11 kişilik aile şu anda İstanbul Pendik'te yeni bir düzen kurdu. A Haber ekibi aileyle görüştü ve yaşadıklarını dinledi.
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