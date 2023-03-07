11 kişilik depremzede aile yaşadıklarını anlattı

Ceylan ailesi 11 ili vuran asrın felaketinde canlarını zor kurtaran ailelerden biri. Depremde evlerini kaybeden 11 kişilik aile şu anda İstanbul Pendik'te yeni bir düzen kurdu. A Haber ekibi aileyle görüştü ve yaşadıklarını dinledi.

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