11 katlı bina damına iş makinası çıkartılarak yıkılıyor

11 katlı bina damına iş makinası çıkartılarak yıkılıyor

İHA
Giriş: 11.09.2025 16:10
Adana'da yaklaşık 33 yıl önce inşaatına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan 11 katlı binanın, damına iş makinası çıkartılarak yıkılması ilginç bir görüntü oluşturdu.
