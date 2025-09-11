11 katlı bina damına iş makinası çıkartılarak yıkılıyor

Adana'da yaklaşık 33 yıl önce inşaatına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan 11 katlı binanın, damına iş makinası çıkartılarak yıkılması ilginç bir görüntü oluşturdu.

