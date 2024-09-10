11 katlı bina alev alev yandı, daireler kullanılamaz halde…

Ümraniye’de 11 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken daire kullanılmaz hale geldi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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