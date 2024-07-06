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11 ilde deprem konutlarının inşası! Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.07.2024 15:26
Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek” dedi.
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