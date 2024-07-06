11 ilde deprem konutlarının inşası! Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek” dedi.

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