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11 ayın sultanına özel yemek önerisi! İftar sofralarını süsleyen lezzetler A Haber’de

Damla Karasu
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Giriş: 12.03.2024 18:10
Güncelleme:12.03.2024 18:13
Ramazan ayında iftarda farklı lezzetler denemek isteyenler için A Haber ekibi, mutfağa girdi ve bir tarif öğrendi. İşte o eşsiz lezzet…
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