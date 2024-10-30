30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
108 yıllık tarihi lisenin ışıkları hiç sönmüyor

108 yıllık tarihi lisenin ışıkları hiç sönmüyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2024 08:42
Güncelleme:30.10.2024 08:44
Sivas'ta 108 yıl önce eğitim ve öğretime başlayan Selçuk Anadolu Lisesi, günümüzde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere sağladığı imkânlarla Türkiye'ye örnek oluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri akşam saatlerine kadar ağırlayan okul, ücretsiz ikramlarla ev ortamı sunuyor. Çeşitli branşlardan birçok öğretmenin öğrencilere yardımcı olduğu tarihi okulun ışıkları, günün ilerleyen saatlerine rağmen hiç sönmüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kontrolden çıkan otomobil yaya kaldırımına çıktı
Kontrolden çıkan otomobil yaya kaldırımına çıktı
İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum…
İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum…
İstanbul’da kan donduran kadın cinayeti!
İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti!
Erkek ayı yavru ayıları kovaladı!
Erkek ayı yavru ayıları kovaladı!
Genç kızı yola savruldu
Genç kızı yola savruldu
108 yıllık tarihi lisenin ışıkları hiç sönmüyor
108 yıllık tarihi lisenin ışıkları hiç sönmüyor
İş yerinin kundaklandığı anlar kamerada!
İş yerinin kundaklandığı anlar kamerada!
Yere yatırdıkları şahsı öldüresiye dövüp bıçakladılar!
Yere yatırdıkları şahsı öldüresiye dövüp bıçakladılar!
Halı silkelerken terastan düştü!
Halı silkelerken terastan düştü!
Telefonunu almak için yanan aracın içine daldı!
Telefonunu almak için yanan aracın içine daldı!
İzolasyonları ısıtan kişi çatıda mahsur kaldı!
İzolasyonları ısıtan kişi çatıda mahsur kaldı!
Aracına bineceği sırada ölümden döndü!
Aracına bineceği sırada ölümden döndü!
Daha Fazla Video Göster