108 yıllık tarihi lisenin ışıkları hiç sönmüyor

Sivas'ta 108 yıl önce eğitim ve öğretime başlayan Selçuk Anadolu Lisesi, günümüzde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere sağladığı imkânlarla Türkiye'ye örnek oluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri akşam saatlerine kadar ağırlayan okul, ücretsiz ikramlarla ev ortamı sunuyor. Çeşitli branşlardan birçok öğretmenin öğrencilere yardımcı olduğu tarihi okulun ışıkları, günün ilerleyen saatlerine rağmen hiç sönmüyor.

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