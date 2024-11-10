1050 konutlardaki kentsel dönüşümde sona doğru

Bursa'da 420 dönümlük en büyük kentsel dönüşüm projesinde sona doğru gelindiğini belirten İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, kaba inşaatlar yüzde 70’lik bir seviyeye geldiğini, önümüzdeki yılın sonuna kadar insanların oturabileceği konuma geleceğini söyledi. Bursa'daki riskli yapı stokunun 6 bin civarında olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, "Bursa için depremin ayak sesleri duyuluyor. Bu riskli yapı stokunu bir an önce bertaraf edip sağlıklı konutlara geçmemiz gerekiyor. Yerel yöneticiler, toplumun ihtiyacını karşılayacak düzeyde tarıma elverişli olmayan alanlarda imar açmaları gerekiyor" diye konuştu.