03 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.01.2020

105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş

Sarıkamış Şehitlerini 105. yıl anma etkinlikleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı. Şehitler için gün boyu Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından ise yoğun kar yağışı altında binlerce kişi şehitler için yürüyüşe başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş
105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş
CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor!
CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor!
Taciz zanlısını beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler
Taciz zanlısını beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler
Hakkari’de at sürüsü ölüme terk edildi
Hakkari’de at sürüsü ölüme terk edildi
5 isimli adamın isyanı
5 isimli adamın isyanı
Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Kadını yerde sürükledi! Telefonunu alıp kaçtı ancak...
Kadını yerde sürükledi! Telefonunu alıp kaçtı ancak...
Doğu Türkistan'da atların görsel şöleni
Doğu Türkistan'da atların görsel şöleni
İyi ki varsın Eren Bülbül! Yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...
İyi ki varsın Eren Bülbül! Yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...
Amasya'da yakalandı! Görenler şaşırıyor
Amasya'da yakalandı! Görenler şaşırıyor
Öldürdüler parçaladılar derilerini yol kenarına bıraktılar!
Öldürdüler parçaladılar derilerini yol kenarına bıraktılar!
Uzmanlardan kar uyarısı! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Uzmanlardan kar uyarısı! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster