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03.01.2020
105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş
Sarıkamış Şehitlerini 105. yıl anma etkinlikleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı. Şehitler için gün boyu Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından ise yoğun kar yağışı altında binlerce kişi şehitler için yürüyüşe başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları anlattı.
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