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104 yaşında uçaktan atladı! Dünya rekoru kırdı

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Giriş: 04.10.2023 08:53
ABD'de 50 yıldan uzun süredir hava dalışı yapmanın hayalini kuran Dorothy Hoffner, bu hayalini tam 104 yaşında gerçekleştirdi. Profesyonel eğiticimlerle beraber 4 bin 500 metre yükseklikteki uçaktan atlayan Hoffner, dünyanın en yaşlı hava dalışçısı olarak tarihe geçti.
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