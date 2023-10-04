104 yaşında uçaktan atladı! Dünya rekoru kırdı

ABD'de 50 yıldan uzun süredir hava dalışı yapmanın hayalini kuran Dorothy Hoffner, bu hayalini tam 104 yaşında gerçekleştirdi. Profesyonel eğiticimlerle beraber 4 bin 500 metre yükseklikteki uçaktan atlayan Hoffner, dünyanın en yaşlı hava dalışçısı olarak tarihe geçti.

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