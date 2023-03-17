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104 hastane sınıfı kuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2023 15:16
Deprem bölgesindeki hastanelerde tedavisi süren öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için 104 hastane sınıfı kuruldu. Ayrıntıları Malatya’dan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
104 hastane sınıfı kuruldu
104 hastane sınıfı kuruldu
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