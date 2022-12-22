22 Aralık 2022, Perşembe
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100 milyonluk şizofren! Uyanık kardeşten 100 milyonluk vurgun... Mirası böyle kaçırdı
Ankara'daki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada babasının 100 milyon liradan fazla parasının kardeşi Erdem B.'ye geçtiğini ve kendisinin de mirasçılıktan çıkarıldığını öğrenen Berna B.'nin şikayeti üzerine verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.