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100 milyonluk şizofren! Uyanık kardeşten 100 milyonluk vurgun... Mirası böyle kaçırdı

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 08:51
Ankara'daki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada babasının 100 milyon liradan fazla parasının kardeşi Erdem B.'ye geçtiğini ve kendisinin de mirasçılıktan çıkarıldığını öğrenen Berna B.'nin şikayeti üzerine verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.
Uyanık kardeşten 100 milyonluk vurgun! UYANIK KARDEŞTEN 100 MİLYONLUK VURGUN!

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